شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 5716 لسنة 2019 بندب كل من جلال عبدالكريم عبدالحميد رئيس مركز ومدينة كفر صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، وأحمد أنور عيسى السيد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وعادل السيد أحمد شرشر المكلف بتيسير أعمال وظيفة مدير عام شؤون الخدمة بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مدينة صان الحجر القلبلية.

كما قرر المحافظ نقل فيصل عبدالكريم منصور المكلف بتيسير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للعمل بديوان المحافظة على وظيفة من الدرجة الأولى التخصصية – تمويل ومحاسبة – محاسب أول.

وأكد «غراب» أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمره لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل، وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.