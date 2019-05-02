شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار توريد القمح في المحافظات.. والمنيا تنفذ تجربة الحصاد الآلى لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الصوامع وفروع بنك الزراعى المصرى، والشون في المحافظات، الخميس، استقبال محصول القمح، فيما بدأت محافظة المنيا تنفيذ تجربة الحصاد الآلى بدلا من اليدوى، لأول مرة، بهدف توفير النفقات وتقليل الفاقد، وتمت الاستعانة بماكينات الحصاد الحديثة الفردية للمساحات الكبيرة والصغيرة غرب قرى المنيا لأول مرة، وأفادت تقارير صادرة عن مديرية الزراعة بحصاد 240 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردبا، بإجمالى 4 ملايين و320 ألف أردب تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من القمح سنويًا.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تسلم المحصول في البنك الزراعى، والمطاحن، والشركة القابضة للصوامع، مشيرا إلى استمرار عقد اللجنة العامة لمتابعة التوريد على مستوى المحافظة، اجتماعاتها لتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، وأعضاء اللجان متواجدون في كل نقاط التسلم دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وقرر المحافظ، اللواء قاسم حسين، فتح جميع الشون الترابية أو الأسمنتية كنقاط تجميع تسلم القمح، بعد الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على أن يتم نقل هذه الأقماح من نقاط التجميع للصوامع والشون المعتمدة مباشرة بعد تجميعها، مع تواجد لجنة التسلم برئاسة مفتش تموين، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول للنقاط من صوامع أو شون.

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وفى دمياط، تابعت المحافظ، الدكتورة منال ميخائيل، الاستعدادات لاستقبال موسم التوريد حتى 15 يوليو المقبل والتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال القمح، موضحة أن إجمالى المساحة المزروعة من القمح بلغت 25 ألفا و575 فدانا، ومن المستهدف توريد 35 ألف طن في الشون التي تبلغ سعتها التخزينية 36 ألفا و6 أطنان، مؤكدة أن المحافظة تسعى جاهدة لإنجاح موسم التوريد، باستغلال جميع الإمكانات المتاحة والتيسير على المزارعين.

وفى الدقهلية، تفقد المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم، الصوامع في ميت غمر، للوقوف على مدى انتظامها في استقبال المحصول والتأكد من مراعاتها كافة الاشتراطات اللازمة للتخزين بطريقة سليمة، وتابع آليات التوريد، وشدد على ضرورة تيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم، مطالبا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون بنطاق المحافظة للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وفى الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، انتظام سير عملية التوريد للصوامع والشون المطورة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده، حتى أمس، بلغ ٩٠ ألفا و٤٢١ طنا و٥٤٩ كيلوجراما، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون والبالغ عددها ٥١ صومعة وشونة حكومية وخاصة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال المحصول المزروع في مساحة ٣٨٩ ألفا و٦٩٠ فدانا.

وفى كفرالشيخ قال عماد أمين، وكيل وزارة التموين، إن إجمالى ما تم توريده منذ بداية الموسم بلغ 11 ألفا و911 طنا من خلال 23 منفذا تابعة للشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى، وقطاع المطاحن.