شكرا لقرائتكم خبر عن فتح محاور مرورية جديدة بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه بحي بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم محافظة الجيزة بفتح محاور مرورية جديدة، تساهم في تفتيت التكدسات المرورية، خاصه في الأحياء التي تعاني من كثافات سكانيه ومرورية عالية، حيث قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن حي بولاق الدكرور، يشهد حالياً أعمال رصف لمحاور مرورية هامة، بتكلفة بلغت 27 مليون جنيه، حيث يجري رصف وتطوير محور ترعة عبدالعال 1، وتحويله من شارع ملئ بالمطبات، والتعديات، والإشغالات، والمخلفات، إلى محور مروري هام، يصل عرضه إلى 18 متر.

وأشار المحافظ، إلى أن المحور الجاري رصفه بطول 3.5 كيلو متر، يربط بين شارع الملك فيصل، والطريق الدائري، مما سيكون له أكبر الآثر في خفض زمن الرحلة، من شارع فيصل، إلى الدائري، من 35 دقيقة إلى حوالى 14 دقيقة، كما سيتم ربطه بمحور الملك عبدالله، اضافة إلى السيولة المرورية المحققة، والعائد الإقتصادى من اجراءه بتكلفه قدرها 22 مليون جنية.

ووجه المحافظ، خلال جوله قام بها بحى بولاق الدكرور، مدير مديرية الطرق، بسرعة الإنتهاء من الأعمال بالشارع، والإستعانة بمتخصصين في مجال الطرق، لإيجاد حلول جذرية نحو التغطية الموجودة بالشارع، ومدي تحملها الكثافات المرورية، التي سيشهدها الشارع، وحتي يتم رصفه طبقاً للمواصفات الفنية، والهندسية للطرق، مشيراً بضرورة التأكيد على مقاول الرصف، بسرعة رفع المخلفات الموجودة والقاءها بمحطة المناوله.

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كما كلف المحافظ، رئيس حي بولاق الدكرور، بأستكمال إزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم بالشارع، ورفع السيارات الموجودة بحرم الطريق، والتنسيق مع الجهات المختصة، لنقل أكشاك الكهرباء الموجودة بحرم الطريق، وتغطية كابلات الكهرباء، وازالة أي معوقات بالشارع.

كما أعلن المحافظ، عن رصف شارع السنترال، بمنطقة صفط اللبن، بطول حوالى 750 متر، وتصل تكلفته إلى 5 مليون جنيه، ليربط بين منطقة كفرطهرمس، وصفط اللبن، بالطريق الدائرى ليساهم ايضاً في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة.

ومن جانب آخر حرص المحافظ، على فتح حوار مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، ووعدهم المحافظ بالعمل على ايجاد حلول ايجابية لتحسين مستوي الخدمات بالشارع.

وقد رافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ ايمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والمهندسة نجوي السعيد، مدير مديرية الطرق، والأستاذ أسامه السقعان، رئيس حي بولاق الدكرور.

محافظ الجيزة يفتتح محاور مرورية جديدة

محافظ الجيزة يفتتح محاور مرورية جديدة

محافظ الجيزة يفتتح محاور مرورية جديدة