شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتي: مصر هي العمود الفقري للأمة العربية وقلبها النابض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن «العلاقات بين مصر والكويت مثال يجب أن يُدرس، ونتمنى أن تكون علاقاتنا مع بقية دول العالم مثلما هي العلاقات مع القاهرة» .

وأضاف «الغانم»، في تصريحات خلال استقباله لعدد من الصحفيين المصريين بمكتبه، اليوم الخميس: «العلاقات بين القاهرة والكويت قوية، وهناك روابط تاريخية بين الدولتين»، مشيرا إلى المساهمة المصرية الكبيرة في تحرير الكويت، وكذلك مشاركة الكويت في حربي الاستنزاف و٦ أكتوبر.

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ولفت إلى التنسيق الكبير بين مصر والكويت في جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، مؤكدا على أن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية وقلبها النابض، وأن مستقبل العلاقات بين الدولتين مشرق.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أنه عندما تصدر بعض التصريحات من هنا أو هناك فهي تصريحات فردية لا تعبر إلا عن وجهة نظر صاحبها، وأن «اَي شوائب من هنا أو هناك يجب أن تنتهي لأنه من غير المقبول أن يشكك أحد في قوة العلاقات بين البلدين».

وتابع: «نواجه تحديات كبيرة في المنطقة ومواجهه هذه التحديات يحتاج إلى توحيد الصفوف»، مثمنا الدور الذي تقوم به الجالية المصرية في الكويت وما تقوم به من جهود لتحقيق التنمية فيها.

وردا على سؤال حول الوساطة الكويتية بين الرباعي العربي وقطر، قال "الغانم": «إنني مؤمن ومقتنع واتبع سياسة أمير دولة الكويت في وجوب العمل على تنقية الأجواء والتقريب بين وجهات النظر المختلفة ومحاولة إزالة وإذابة الخلافات"، لافتا لإلى أن الجميع يعلم الجهود التي بذلها ويبذلها أمير الكويت لحل الخلاف، معربًا عن أملة في أن تمر هذه السحابة في أسرع وقت، متمنيا التوفيق للكويت وغيرها في رأب هذا الصدع، مؤكدا تفاؤله بتحقيق هذا الأمر.