شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل النواب» تزور جنوب سيناء لمتابعة أعمال تطوير الموانئ والطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب هشام عبدالواحد، إن اللجنة تملك رؤية متكاملة لتطوير موانئ البحر الأحمر، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، مشددا على ضرورة التكاتف من أجل إنجاز طفرة في الموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، مع سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نادر عشماوي، ومسؤولي وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، وهيئة موانئ البحر الأحمر، خلال زيارة اللجنة الحالية للمحافظة.

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وقال «عبدالواحد» إن ميناء نويبع على سبيل المثال يؤدي دورًا مهما في خدمة الحجاج، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة الميدانية مناقشة المسؤولين عن تلك الموانئ حول المعوقات التي تقف أمام تحقيق تلك الرؤية، موضحا أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارة سابقة لنواب اللجنة إلى المحافظة لتفقد أعمال تطوير ميناءي شرم الشيخ، ونويبع، ومنفذ طابا، لمعرفة حجم الاستجابة لمقترحات اللجنة في تلك الإنشاءات.

ولفت إلى أن ملف الطرق يحظى بمتابعة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مطالبا باعتماد مبالغ إضافية للهيئة العامة للطرق والكباري.

من جانبه، استعرض عشماوي، خلال الاجتماع، الطرق داخل المحافظة التي لم يتم الانتهاء منها حتي الآن، وطالب بسرعة الانتهاء منها على سبيل المثال طريق سعال/ كاترين، وطريق مدخل المدينة إلى مطار سانت كاترين، وإنشاء طريق وادي حبران من طور سيناء إلى سانت كاترين بطول 72 كيلومترا.