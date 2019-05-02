شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حماس» في القاهرة تلبية لدعوة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار غادر رئيس حركة حماس، يحيي السنوار، قطاع غزة متجها إلى القاهرة، تلبية لدعوة مسؤولين مصريين بهدف إجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف معاناة الأهالي في قطاع غزة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «حماس» في القاهرة تلبية لدعوة مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.