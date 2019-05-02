شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة بالمنوفية رغم ارتفاع درجة الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد عدد من مراكز محافظة المنوفية هطولا للأمطار الخفيفة، اليوم الخميس، خاصة بقرى مراكز بركة السبع وقويسنا وشبين الكوم رغم ارتفاع درجة الحرارة.
ومن ناحية أخرى، وجه اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، رؤساء المدن التي شهدت هطول الأمطار بسحب المياه وتنظيف الشوارع وفتح البلاعات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة.
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