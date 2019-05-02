شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن حقيقة استيراد قمامة بـ5 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الدكتورة ناهد يوسف، ممثل وزارة البيئة استيراد الحكومة لقمامة بقيمة 5 مليار جنيه، وقالت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، إن الحديث عن استيراد الحكومة بأكثر من 5 مليار جنيه قمامة من الخارج أمر غير صحيح، ولا توجد أي توجيهات باستيراد قمامة من الخارج سوى البلاستيك، الذي يتم عمل إعادة مداولته من جديد في مصانع البلاستيك.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة شادية ثابت، حول انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

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وانتقدت «ثابت» في طلبها عدم تفعيل القانون على من يعمل على إلقاء القمامة في الشارع، وقالت: «ما حقيقة ما نشر عن استيراد الحكومة لما يقرب من 5 مليار جنية قمامة من الخارج، بالرغم من أن إنتاج مصر من القمامة يتخطى الـ17 مليون طن مخلفات صلبة بجانب 30 مليون طن مخلفات زراعية، وطالبت بوضع آليه وخطة لجمع القمامة من المنازل، حتى لا يضطر المواطنين لإلقائها في الشارع.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحيم على، حول أزمات المياه والصرف الصحي بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وعلق منصور بدوي، رئيس شركة المياه والصرف بالجيزة، قائلا إن حي الدقي من الأحياء المستقرة في محافظة الجيزة، ولا توجد أي إشكاليات بالمياه والصرف بها، وأضاف :«حي الدقي من الأحياء المستقرة ونطلب تحديد مقر ومكان المشكلات التي تحدث عنها النائب للتعامل معها».

وردا على سؤال للنائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، عن أزمة المياه في محافظة الجيزة، التي تثار في كل صيف من العام، قال «بدويط»: «أزمة مياه الجيزة في الصيف لن تتكرر وتم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال فترة الشتاء لعدم تكرار هذه الأزمة هذا العام، وأؤكد للجميع بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع تكرارها بشكل حاسم».