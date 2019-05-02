شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. تنفيذ تجربة الحصاد الآلي لمحصول القمح في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة؛ بدأ مزارعون في المنيا تنفيذ تجربة الحصاد الآلي لمحصول القمح بدلا من اليدوي، بهدف توفير النفقات وتقليل الفاقد، حيث تمت الاستعانة بماكينات الحصاد الحديثة الفردية، للمساحات الكبيرة والصغيرة بالرقعة الزراعية غرب قري المنيا.

وكشفت التقارير الصادرة عن مديرية الزراعة، حصاد 240 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردب، بأجمالي 4 مليون و320 ألف أردب تمثل ثلث أنتاج الجمهورية من القمح سنويا.

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وقال عمرو عزام، أحد كبار المزارعين، والبرلماني الأسبق، إن الاستعانة بماكينات الحصاد الآلي توفر الجهد والوقت، وتقلل الأنفاق المالي، كما تقلل من نسبة الفاقد لأقل من 10%.

وأشار الدكتور أبوالخير سرحان، مدير عام الزراعة بالمحافظة، إلى أن المساحة المنزرعة والجاري حصادها تبلغ 240 ألف فدان، وأكدت التقارير الأولية أن متوسط الإنتاجية يتجاوز 18 إردب للفدان، مما يعني أنتاج المحافظة ل 4 مليون، و320 ألف فدان إردب تمثل ثلث أنتاج الجمهورية من القمح سنويا.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، استلام محصول القمح من خلال البنك الزراعي، والمطاحن، والقابضة للصوامع، مؤكدا على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوي المحافظة، بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم. وأضاف أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

إلى ذلك، قرر المحافظ اللواء قاسم حسين، فتح جميع المواقع التسويقية «شون ترابية أو أسمنتية» كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بعد الاتفاق مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، على أن يتم نقل هذه الأقماح من نقاط التجميع للصوامع والشون المعتمدة مباشرة بعد تجميعها، مع تواجد لجنة التسلم برئاسة مفتش تموين، وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول للنقاط من صوامع أو شون.