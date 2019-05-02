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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أرسل المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، خطابًا إلى النقابات الفرعية، لإخطارهم باستلامهم رسمياً إدارة شؤون النقابة خلال الفترة المقبلة.
كان الحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، بدأ الثلاثاء الماضي، إجراءات تسلم النقابة استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.
وبحسب الخطاب، وجه "فكري" النقابات الفرعية بأن تكون أي مخاطبات يتم توجيهها إلى النقابة العامة، باسم المستشار محمد فكري بصفته الحارس القضائي.
وأوضح أن الخاتم المعتمد للنقابة هو الخاتم الممهور به هذا الخطاب ولا يعتد بأي أختام أخرى بأي شكل كانت، لافتًا إلى أنه لا يتم صرف أي مبالغ أو اتخاذ أي إجراء في شأن مالي للنقابة الفرعية إلا من خلال توجيه وموافقة النقابة العامة.
وطالب "فكري" النقابات الفرعية، بإعداد بيان بالموقف المالي حتى اليوم الخميس، وإرساله إلى النقابة العامة في غضون أسبوعين.
وأشار الحارس القضائي إلى أنه يقوم على إدارة وتسيير أمور النقابات الفرعية نقيب وأعضاء المجالس المنتخبة في عام 2015.
وقال "فكري" في تصريحات صحفية، إنه قرر إلغاء الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الماضي؛ لوجود مخالفات قانونية شابت الدعوة لإجرائها في الأساس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحارس القضائي للصيادلة: إلغاء الانتخابات.. والمجالس القديمة تُسيّر أعمال "الفرعيات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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