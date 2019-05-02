فتح باب التقدم لمنح برنامج الحاضنات التكنولوجية بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول فتح باب التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس بالجهات المدرجة بخطه البعثات، بجامعة Maryland بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ مدة البرنامج 14 يومًا.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، أشار التقرير إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على آليات ونظم إدارة الحاضنات بالجامعات المصرية الحكومية والمراكز البحثية، ويشمل العديد من التخصصات (البيوتكنولوجى – الهندسة – الإدارة – العلوم – البيوميديكال- ICT)

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وأضاف التقرير أن هذا البرنامج يأتي ضمن التعاون بين وزارة التعليم العالي وكل من البنك الأهلي وبنك مصر؛ لإيفاد البعثات العلمية والدراسية مما يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتنمية القدرات البشرية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين كل من البنك الأهلي وبنك مصر ووزارة التعليم العالي.

وأوضح التقرير أنه يشترط في المتقدم أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يكون ذو تاريخ علمي متميز وخبرات إدارية للوحدات البحثية، وأن يتم إرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً من خلال الرابط http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-services/missions/bank_mission/Login.jsp .​

وتشمل السيرة الذاتية معتمدة من الجهة المرشحة، والبراءات الدولية والمحلية مع الجهات الصناعية، ومقترح لإنشاء منظومة إدارة الحاضنات التكنولوجية في الجامعة، واستمارة بيانات معتمدة للمتقدم باللغة العربية واللغة الإنجليزية ،على أن يتم تسليم الملف الورقي شاملًا جميع المستندات المطلوبة التي تم إرفاقها إلكترونيًا للإدارة العامة للبعثات في موعد غايته 31/5/2019 .