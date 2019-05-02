وزير النقل يوجه ببدء تنفيذ الأعمال المدنية بمشروع القطار المكهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

طالب وزير النقل المهندس كامل الوزير رؤساء وقيادات الشركات المنفذة لمشروع القطار المكهرب السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك "اكزيم" الصيني الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء الشركات اليوم الخميس، والذي أكد خلاله أهمية تنفيذ هذا المشروع وأن تقوم الشركات بالبدء الفوري في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة للعمل ليبدأ العمل على أرض الواقع بدءا من الأسبوع القادم، بالتزامن مع إمداد هيئة الأنفاق للشركات بالتصميمات اللازمة للمشروع لكي تقوم الشركات بأعمال الجسور والسكة والأسوار والورشة لكي يتم إنهاء المشروع في 24 شهرا.

وأوضح وزير النقل أنه خلال زيارته للصين، قام بجولة في المصنع الخاص بتصنيع العربات الخاصة بهذا المشروع، حيث شاهد الإمكانات الكبيرة للمصنع، والتقى بمسئولي الشركة المصنعة، وتم الاتفاق على الالتزام بتوريد العربات وفقا للجدول الزمني ووفقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة للصين خلال لقائه بعدد من الشركات الصينية ومنها شركة "أفيك" بضرورة الانتهاء من توريد الوحدات المتحركة خلال 16 شهرا.

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كما شدد الوزير على ضرورة أن تكون كل المحطات الخاصة بالمشروع ذات شكل تصميمي وجمالي مميز، وكذلك الأسوار الخاصة بالمشروع.

جدير بالذكر أن شركات المقاولات المصرية ستقوم بكافة الأعمال المدنية في هذا المشروع من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية بتكلفة 461 مليون دولار، فيما ستقوم شركة "أفيك" الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذه بتكلفة إجمالية 739 مليون دولار.

يشار إلى أن السرعة التصميمة للقطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.​

رات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.