ردًا على شكاوى النواب.. رئيس مياه بالجيزة: أزمة الانقطاع لن تتكرر هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال منصور بدوي، رئيس شركة المياه والصرف بالجيزة، إن أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة لن تتكرر، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الأشهر الماضية في فصل الشتاء لمنع تكرارها.

وأضاف بدوي ردًا تساءل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أزمة المياه في محافظة الجيزة التي تثار في صيف كل عام، "لن تتكرر وجرى العديد من الإجراءات فترة الشتاء لعدم تكرار هذه الأزمة هذا العام... وأؤكد للجميع بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع تكرارها بشكل حاسم".

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالرحيم علي، بشأن أزمات المياه والصرف في حي الدقي بمحافظة الجيزة، ليعقّب رئيس شركة المياه والصرف بالجيزة، يأن حي الدقي من الأحياء المستقرة في محافظة الجيزة، ولا توجد أي إشكاليات بالمياه والصرف بها.

وقال: "حي الدقي من الأحياء المستقرة ونطلب تحديد مقر ومكان الإِشكاليات للتعامل معها".