ريمونتادا جوية.. الأرصاد: فرص لسقوط أمطار بعد موجة حارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم الخميس، وذلك بعد انكسار الموجة الحارة التي شهدتها مصر الأيام السابقة.
وأضاف شاهين لمصراوي، أن مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مُعرضة لسقوط الأمطار، لافتًا إلى انكسار الموجة الحارة التي شهدتها مصر منذ أيام.
وأشار إلى أن اعتدال درجات الحرارة يستمر حتى السبت المقبل، على أن تعاود الارتفاع مجددًا يومي الأحد والاثنين المُقبلين، ثم تعود للانخفاض مجددًا الثلاثاء المُقبل.
ووصف شاهين التقلبات في الطقس بأنها "طبيعية"، وأن فصل الربيع ممتليء بموجات الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة.
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