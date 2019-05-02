الطيب عباس مديرا للشئون الأثرية بمشروع المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الخميس، إعارة الدكتور الطيب عباس للعمل مديرا للشئون الأثرية بمشروع المتحف المصري الكبير لمدة عام، وذلك في إطار تقدم الأعمال بمشروع المتحف ، خاصة مع قرب افتتاحه نهاية عام 2020.

ويشغل عباس منصب وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنيا ، وحاصل على درجة الدكتوراة في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة من قسم علم المصريات والدراسات الكلاسيكية والتاريخ القديم في عام 2009، وعين بعد ذلك مدرسا للغة المصرية القديمة بقسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.

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وفي عام 2012 حصل الدكتور الطيب عباس علي منحة فولبرايت بمشروع تقدم به للهيئة لدراسة توابيت الأسرة الواحدة والعشرين والمكتشفة من خبيئة باب القسس بالدير البحري ، وتم تنفيذ المنحة بقسم علم المصريات بجامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد عودته من أمريكا عين مديرا لوحدة الخدمات الإليكترونية بالكلية.

وفي عام 2015 عين باحثا مشاركا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، كما عين في عام 2018 مراسلا علميا للمعهد الفرنسي لدي الجامعات المصرية.

واختير الدكتور الطيب عباس عضوا بمركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا، وفي عام 2017 عين نائبا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الآثار والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.

وللدكتور الطيب العديد من المقالات والكتب العلمية في النصوص الدينية المصرية القديمة وأدب الدولة الوسطى تم نشرها بدوريات علمية دولية باللغة الإنجليزية، كما تقلد العديد من المناصب الإدارية بالجامعة كان آخرها وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية السياحة والفنادق منذ 2015 وحتى إبريل 2019.