"البيئة": لا نستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة شادية ثابت؛ بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية ما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة.

وانتقدت ثابت، في طلبها عدم تفعيل القانون علي من يعمل على​ إلقاء القمامة في الشارع، منتقدة ما نشر عن استيراد الحكومة لما يقرب من 5 مليارات جنيه قمامة من الخارج، بالرغم من أن إنتاج مصر من القمامة يتخطي الـ17 مليون طن مخلفات صلبة بجانب 30 مليون طن مخلفات زراعية، مطالبة بضرورة أن تكون هناك آلية وخطة لجمع القمامة من المنازل.

وعقّب ناهد يوسف، ممثل وزارة البيئة، قائلاً إن "ما تم ذكره بأن الحكومة استوردت أكثر من 5 مليارات جنيه قمامة من الخارج أمر غير صحيح، ولا توجد أي توجيهات باستيراد قمامة من الخارج سوى البلاستيك، الذي يتم العمل عمل إعادة مداولته من جديد في مصانع البلاستيك".