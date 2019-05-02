اتهام صاحب مكتبة بالاعتداء الجنسي على طفلة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في ملابسات اتهام صاحب مكتبة بالاعتداء جنسيا على طفلة بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من مستشفى بولاق العام بأن ربة منزل أحضرت ابنتها تبلغ من العمر 7 سنوات لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين تعرضها لاعتداء جنسي. اتهمت والدة الطفلة صاحب مكتبة بمنطقة سكنها بالاعتداء عليها جنسيا مساء الإثنين الماضي داخل مخزن ملحق بالمكتبة، وذلك أثناء شراء الطفلة بعد الأدوات. تمكنت قوة من القسم من ضبط المشكو في حقه، واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق.

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