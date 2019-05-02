محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، تجديد حبس سايس 15 يومًا بتهمة قتل ربة منزل بمدينة نصر. وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما، بداخل مسكنها وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين مدمم بدورة المياه. ودلت التحريات أن مرتكب الحادث "سايس- بالشارع محل سكن المجني عليها"ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم". وقالت وزارة الداخلية في بيانها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليها طلبت منه تنظيف سيارتها، والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء، وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها، واستل سكينًا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفي محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرقًا بباب الشقة فقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات.

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