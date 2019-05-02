النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله محام في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

صرحت نيابة غرب القاهرة الكلية، بتشريح جثة شخص قتل على يد محامِ في الأميرية بسبب خلافات عائلية بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشاجرة بين خمسة أشخاص بينهم محامِ نتج عنها وفاة أحدهم (شقيق طليقة المحامي).

وأوضحت التحقيقات أن المتهم "أحمد ع." 34 سنة، محام واثنين من أشقائه تشاجروا مع المجني عليه "وليد ص." وآخر أثناء جلسة عتاب بينهما، بأن طعنه الأول طعنة في الرقبة أودت بحياته في الحال.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت عددا من الشهود لسماع أقوالهم.