فيديو يرصد جهود ومداهمات الداخلية للبؤر الإجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدااخلية، فيديو يرصد جهود الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن خلال شهر. قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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