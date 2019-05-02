مصر | قبل رمضان.. ضبط 6015 لفة ياميش فاسدة خلال حملة تموينية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل رمضان.. ضبط 6015 لفة ياميش فاسدة خلال حملة تموينية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بقيادة اللواء مصطفى البكرى مدير الإدارة، حملة مكبرة على محلات الياميش بمناطق "الموسكي، عابدين، الساحل ، عين شمس، المطرية" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لضبط السلع الفاسدة والغير صالحة ومجهولة المصدر.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا مضبوطات من بينها ، 6015 لفة ياميش " قمر الدين ، تين مجفف " 3200 عبوة ياميش ، 995 كجم غير صالحة للاستخدام الادمى ومجهولة المصدر.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال كل واقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.