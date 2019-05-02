مصر | "جلسة عتاب" تنتهي بالدم.. النيابة تطلب التحريات حول قتل محام لشقيق زوجته بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جلسة عتاب" تنتهي بالدم.. النيابة تطلب التحريات حول قتل محام لشقيق زوجته بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحريات المباحث حول واقعة مقتل شخص في مشاجرة مع زوج شقيقته الذي يعمل محاميا، وذلك أثناء جلسة عتاب بينهما في منطقة الأميرية، كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثه المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الجريمة، كما أمرت بعرض شخص آخر على الطبيب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات.

وتبين من إعداد التقرير الطبي بإصابات المتهم، أن لديه إصابات بجروح مختلفة في الجسم، وإرسال السلاح الأبيض "سكين"، المستخدم بالواقعة إلى المعمل الجنائي.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد وقوع مشاجرة بين خمسة أشخاص بينهم محامي نتج عنها وفاة أحدهم، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين كلٍ من: «أحمد.ع »، 34 عامًا، محام، واثنين من أشقائه، كطرف أول.



وبين «وليد.ص»، القتيل، وصديقه، كطرف ثانِ، وذلك بسبب جلسة عتاب جمعتهما بسبب خلافات عائلية.

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وعقب نشوب المشاجرة تلقى قسم الأميرية تلقى إخطارا من مستشفى الزيتون بوصول "وليد. ص" مصاب بجرح قطعي وتوفى، وآخر مصاب ويخضع للعلاج.



وبانتقال معاوني مباحث القسم، وتبين وقوع مشاجرة بين "أحمد.ع " و"وليد.ص" – زوج شقيقة الأول، وتدخل آخر "صديقهما" لفض المشاجرة بينهما، وتدخل شقيقي الأول ما أسفر عن وفاة الثاني وإصابة الثالث.



وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط "أحمد.ع " المتهم الرئيسي واثنين من أشقائه وسلاح الجريمة.



تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.