مصر | ضبط فران لسرقته الدقيق المدعم بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط فران لسرقته الدقيق المدعم بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من ضبط مالك فرن بلدى بالساحل لسرقتة الدقيق المدعم

وردت معلومات لضباط الادارة بالقاهرة ،تفيد بقيام مالك فرن بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية ، واستخراج الدقيق البلدى وبيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم

وعلى الفور قامت قوة من ضباط الادارة بمداهمة الفرن ، وبفحص السجلات تبين استيلائة على 100 " شكارة" دقيق بلدى باجمالى وزن "5000" طن دقيق قام ببيعها بالسوق السوداء تحرر محضر بالواقغة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق