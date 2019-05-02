مصر | "دخل من شباك المنور".. حبس مسجل خطر لسرقته مكتبين بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دخل من شباك المنور".. حبس مسجل خطر لسرقته مكتبين بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة أجهزة ومعدات من داخل مكتبين بمصر القديمة.



وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم، وعقب اجراء التحريات تبين أن "مسجل خطر" سرقات عامة، وراء ارتكاب واقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالتسلق والدخول من شباك المنور، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة متعلقات وأجهزة من أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه " مسجل خطر" وآخر (صاحب محل كمبيوتر).



وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.