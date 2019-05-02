مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول "غريق المنصورية" بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي حول "غريق المنصورية" بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، باستعجال تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة المنصورية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة لتحديد سبب الوفاة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لا يوجد شبهة جنائية حول الواقعة، وأن الضحية لقي مصرعه بسبب اسفكسيا الغرق.

فيما أمرت نيابة كرداسة، بنقل جثة الشاب الذي لقي مصرعة غرقًا بترعة المنصورية بكرداسة، إلى المشرحة.

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وبداية الواقعة تلقي الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب طافية على نهر النيل.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود جثة شاب توفي غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل ولا شبهة جنائية، ولم يتم العثور به جسده، على أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.