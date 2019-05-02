مصر | سقوط أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة عن التفاصيل الكاملة للإيقاع بأحد أخطر التشكيلات العصابية للاتجار في المخدرات.

وأكدت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن سائقا وثلاثة عاطلين -لأحدهم معلومات جنائية مسجلة- كونوا تشكيلا عصابيا بزعامة السائق تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من منطقة الشيشيني بالمريوطية دائرة قسم الهرم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين سيارة ميكروباص قيادة السائق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية قادها الرائدان فريد معاذ وهاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين معاونو مباحث الهرم أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها بذات المنطقة، وبحوزتهم 125 كيلو جراما من الحشيش، مبلغ 122 ألفا و235 جنيها و6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.