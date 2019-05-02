مصر | تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لجلسة 20 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لجلسة 20 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بـ15 مايو لسرقته، لجلسة ٢٠ يونيو للقرار السابق وحضور المحامي الأصيل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول قيام المتهمين آمال منصور، ربة منزل وأحمد سليمان، تاجر ملابس ومحمد إسماعيل، سمكري سيارات بقتل المجني عليه سمان احمد احمد عمدا مع سبق الاصرار ،بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله بأن استدرجته المتهمة الاولي لمسكن المتهم الثالث ثم اجهزوا عليه بخنق المتهمة الاولي له حال تواجد الثاني والثالث برفقتها بمسرح الجريمة للشد من أزرها قاصدين من ذلك ازهاق روحه فاحدثوا به الاصابات التي اودت بحياته.

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واضاف امر الاحالة قيام المتهمين بسرقة المبلغ المالي المبين وصفا وقدرا " هاتف محمول ،مبلغ اربعة الاف " والمملوكة للمجني عليه سمان احمد بطريق الاكراه بأن دسوا له في شربه "عقار الكلونازيبام" المخدر ففقد وعيه وادراكه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء علي المسروقات

وذكر امر الاحالة قيام المتهمين بتهديد شفاهة المدعو احمد سمان احمد ابن المجني عليه بواسطة المجني عليه سمان احمد احمد يقتل الاخير وذلك للحصول علي مقابل مادي للحيلولة دون تنفيذ تهديدهم له

واشار الي قيام المتهمين بالحصول بالتهديد علي مبالغ مالية من المدعو ابن المجني عليه احمد سمان احمد تقدر بـــ 49 ألف جنيه