مصر | "ذئب بشري" يغتصب رضيعة بحلوان.. والأم: تركتها لدى جارتي للذهاب للعمل

وتعود البداية عندما تلقى العميد بدوي هـاشـم، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارًا من مستشفى النصر، يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام، مقيمة بالمشروع الأمريكي، مصابة بتهتك في غشاء البكارة، ومجموعة سحجات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور انتقل العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إلى المستشفى لكشف ملابسات الواقعة، وبسؤال والدة المجني عليها، أفادت بأنها تركت ابنتها لجارتها، وذهبت إلى عملها، وعند عودتها شاهدت طفلتها وهي تبكي، وبالكشف على جسدها ظهرت آثار التعذيب.

وحرر محضر بالواقعة رقم 11685 لسنه 2019 وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.