أخبار مصر | 'الوطنية للإعلام': إمداد الرعاية الطبية بأجهزة طبية حديثة ومتطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للإعلام': إمداد الرعاية الطبية بأجهزة طبية حديثة ومتطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أحدث جهاز صدمات القلب، والذي يقوم بإجراء جلسات إنعاش للقلب تلقائيًا، وذلك في إطار توجيهات رئيس الهيئة بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الطبية للعاملين، وفي إطار تحديث أجهزة الرعاية الطبية وتطويرها بالهيئة.

وقامت جمعية الهلال الأحمر بتدريب المسعفين والممرضين وأطباء قسم الطوارئ بالرعاية الطبية على كيفية استخدام الجهاز، وتلذي يعتبر نقله مهمة في خدمة الحالات الطارئة

وجدير بالذكر أن الرعاية الطبية بالهيئة قد انتهت من فحص أكثر من 18 ألف من العاملين بها لفيروس(سي) في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، كما تم إجراء الفحص للسيدات للكشف المبكر عن أورام الثدي، وذلك في إطار برنامج متكامل لرفع الوعي الثقافي بمخاطر الإدمان، وأقامت الرعاية الطبية العديد من الندوات التثقيفية حول المخدرات والتدخين.