أخبار مصر | وزيرة التضامن: الوزارة تقدمت بمشروع للبرلمان لإنشاء تمويل للخدمات المتصلة بالإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: الوزارة تقدمت بمشروع للبرلمان لإنشاء تمويل للخدمات المتصلة بالإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقدم الوزارة بمشروع قانون إلى مجلس النواب لإنشاء تمويل للخدمات المتصلة بالإعاقة قدمنا، كما أنشأت الوزارة أول صندوق استثمار خيري سيتم فتح الاكتتاب فيه لحماية ورعاية ذوي الإعاقة.

ولفتت والي إلى أن ٤٠٪ ممن تم بتر أطرافهم من مرضى السكر، فيما تبرز أهمية الكشف عن تعاطي سائقي الطرق للمخدرات وهو ما يقوم به صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والعمل على تطوير شبكة الطرق وقانون المرور؛ حيث تأتي حوادث الطرق بنسبة ٪٣١.

وجاء ذلك خلال إفتتحها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وراهول كولشيرشت سفير الهند في مصر اليوم (الخميس) ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

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كما تفقدت والي خلال زيارتها الغرف الموجودة في مركز التأهيل والورش، كما أبدت إعجابها الشديد بالمركز وما حدث فيه من تطوير.

وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادة بالتواجد في محافظة أسيوط قلب الصعيد، مشيرة إلى أن استراتيجية وزارة التضامن منذ عام ٢٠١٤ هو الاهتمام والرعاية لمحافظات الصعيد حيث بدأ كل برنامج كبير في الصعيد مثل تكافل وكرامة وبرنامج الألف يوم الأولى، ومؤكدة أن تطوير مصانع الأطراف الصناعية في الصعيد رسالة واضحة أننا يجب أن نكون هنا حيث يوجد الاحتياج الفعلي للدعم والمساندة والتمكين في كل خدمات ومشروعات وزارة التضامن.

وأعربت والي عن سعادتها ببدء شراكة مع الهند وهي دولة ذات تاريخ وثقافة عظيمة وشراكتها مع مصر ممتدة وهي شبيهة لمصر أيضا في أوجه كثيرة، مشيرة إلى أنها تفضل دائما تعاون الجنوب - جنوب لأنه أجدى تعاون هو الذي تشترك فيه الدول بالتاريخ والحضارة وأيضا التحديات المختلفة كالتشابه في وجود عدد سكان كبير وفقر منتشر وخدمات تحتاج للتحسين، مؤكدة أنها تفضل التكنولوجيا الأنسب وليس الأغلى، لافتة إلي أن هذه الشراكة صاحبة التكنولوجيا الأنسب من خلال تجربة طورتها الهند واختبرتها، واستفاد منها نحو مليون و٧٠٠ الف مواطن.