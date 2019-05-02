أخبار مصر | التضامن: نحتفل اليوم بأول معسكر في شمال إفريقيا لتدريب 525 مصري على "الأطراف الصناعية"

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحلم تحول إلى حقيقة من خلال احتفالنا اليوم بأول معسكر في شمال إفريقيا في مصر سيستفيد منه ٥٢٥ مصري ومصرية وسيتم تدريب ٥ من المدربين العاملين في إنتاج هذه الأطراف والبدء في وضع تصور لمركز مستديم في أسيوط نأمل أن يكون المركز السادس في العالم.

وقدمت والي الشكر إلى الهند وسفارة الهند والعاملين فيها على مساعدتهم للوزارة على التواصل مع الخبراء والاستفادة من الخبرة والفرص المتاحة لدى الهند من خلال الاحتفال ب١٥٠ سنة على ميلاد مهاتما غاندي.

جاء ذلك خلال افتتحها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وراهول كولشيرشت سفير الهند في مصر اليوم (الخميس) ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة أبناء الصعيد بالتعاون مع الجمعية الهندية ( BMVSS ) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع والتابعة للوزارة.

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كما تفقدت والي خلال زيارتها الغرف الموجودة في مركز التأهيل والورش، كما أبدت إعجابها الشديد بالمركز وما حدث فيه من تطوير.

وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادة بالتواجد في محافظة أسيوط قلب الصعيد، مشيرة إلى أن استراتيجية وزارة التضامن منذ عام ٢٠١٤ هو الاهتمام والرعاية لمحافظات الصعيد حيث بدأ كل برنامج كبير في الصعيد مثل تكافل وكرامة وبرنامج الألف يوم الأولى، ومؤكدة أن تطوير مصانع الأطراف الصناعية في الصعيد رسالة واضحة أننا يجب أن نكون هنا حيث يوجد الاحتياج الفعلي للدعم والمساندة والتمكين في كل خدمات ومشروعات وزارة التضامن.

كما أعربت والي عن سعادتها ببدء شراكة مع الهند وهي دولة ذات تاريخ وثقافة عظيمة وشراكتها مع مصر ممتدة وهي شبيهة لمصر أيضا في أوجه كثيرة، مشيرة إلى أنها تفضل دائما تعاون الجنوب - جنوب لأنه أجدى تعاون هو الذي تشترك فيه الدول بالتاريخ والحضارة وأيضا التحديات المختلفة كالتشابه في وجود عدد سكان كبير وفقر منتشر وخدمات تحتاج للتحسين، مؤكدة أنها تفضل التكنولوجيا الأنسب وليس الأغلى، لافتة إلي أن هذه الشراكة صاحبة التكنولوجيا الأنسب من خلال تجربة طورتها الهند واختبرتها، واستفاد منها نحو مليون و٧٠٠ ألف مواطن.