أخبار مصر | وزير النقل يطالب بالتنفيذ الفوري لمشروع القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يطالب بالتنفيذ الفوري لمشروع القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، خلال عقده اجتماعا موسعا مع رؤساء وقيادات الشركات المنفذة لمشروع القطار المكهرب السلام /العاصمة الإدارية ـ/العاشر من رمضان بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك "اكزيم" الصينى الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ هذا المشروع وأن تقوم الشركات بالبدء الفوري في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة للعمل ليبدأ العمل على أرض الواقع بدءا من الأسبوع القادم بالتزامن مع إمداد هيئة الإنفاق للشركات بالتصميمات اللازمة للمشروع لكي تقوم الشركات بأعمال الجسور والسكة والأسوار والورشة لكي يتم إنهاء المشروع في 24 شهرا.

وأوضح أنه خلال زيارته هذا الأسبوع للصين قام بجولة في المصنع الخاص بتصنيع العربات الخاصة بهذا المشروع حيث شاهد الامكانات الكبيرة للمصنع والتقى بمسئولي الشركة المصنعة وتم الاتفاق على الالتزام بتوريد العربات وفقا للجدول الزمني ووفقا لما وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الاخيرة للصين، خلال لقائه بعدد من الشركات الصينية ومنها شركة أفيك بضروة والانتهاء من توريد الوحدات المتحركة خلال 16 شهرا، كما طالب الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة أن يكون كافة المحطات الخاصة بالمشروع ذات شكل تصميمي وجمالي مميز وكذلك الأسوار الخاصة بالمشروع.

جدير بالذكر أن شركات المقاولات المصرية ستقوم بكافة الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكبارى وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية بتكلفة 461 مليون دولار، فيما ستقوم شركة افيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ 22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذ بتكلفة إجمالية 739 مليون دولار كما تبلغ مشيرة إلى أن السرعة التصميمة للقطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائى بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلى، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.