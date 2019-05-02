أخبار مصر | اليوم.. فاطمة فؤاد وعبدالرحمن رشاد في نادي العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. فاطمة فؤاد وعبدالرحمن رشاد في نادي العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف برنامج نادي العاصمة على الفضائية المصرية في الخامسة ونصف مساء اليوم، الإعلامية الكبيرة فاطمة فؤاد، والإذاعي القدير عبدالرحمن رشاد عضو المجلس الوطني للإعلام.

وتدور الحلقة حول ما يجب أن تكون عليه الشاشة والإذاعة خلال شهر رمضان، لتلبية احتياجات المشاهدين، وذلك من خلال حوار حول برامج زمان وارتباط المشاهدين بها، والخرائط البرامجية الآن، بعد أن تعددت القنوات والإذاعات الخاصة، ويتخلل الحلقة أحاديث عن عمالقة القوة الناعمة على مر العصور.

يذكر أن البرنامج يرأس تحريره الكاتب الصحفي هشام زكريا، وتقديم نشأت الديهي وريم الشافعي، وإعداد ياسمين أحمد، وإخراج نجوي الشيمي.