أخبار مصر | "الأثار" تكلف الطيب عباس بإدارة شئون المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تكلف الطيب عباس بإدارة شئون المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا بإعارة الدكتور الطيب عباس للعمل مديرًا للشؤن الأثرية بمشروع المتحف المصري الكبير وذلك لمدة عام.

ويأتي القرار في إطار تقدم الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير خاصة مع قرب افتتاحه نهاية عام 2020.

حصل الدكتور عباس الأستاذ المساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا والذي يشغل حاليًا منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، علي درجة الدكتوراه في الأدب الديني المصري القديم من جامعة ليفربول بالمملكة المتحدة من قسم علم المصريات والدراسات الكلاسيكية والتاريخ القديم في عام 2009.

وعين بعد ذلك مدرسًا للغة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.

Advertisements

وفي عام 2012 حصل الدكتور الطيب عباس علي منحة فولبرايت بمشروع تقدم به للهيئة لدراسة توابيت الأسرة الواحدة والعشرين والمكتشفه من خبيئة باب القسس بالدير البحري وتم تنفيذ المنحة بقسم علم المصريات بجامعة براون بالولايات المتحدة الامريكية، وبعد عودته من امريكا عين مديرا لوحدة الخدمات الاليكترونية بالكلية.

وفي عام 2015 عين باحثًا مشاركًا بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة كما عين في عام 2018 مراسلا علميا للمعهد الفرنسي لدي الجامعات المصرية. وقد اختير الدكتور الطيب عباس عضوا بمركز البحوث والدراسات الاثرية بجامعة المنيا.

وفي عام 2017 عين نائبا لرئيس بعثة الحفائر المشتركة بين جامعة المنيا ووزارة الاثار والتي قامت في عام 2019 باكتشاف خبيئة المومياوات بمنطقة تونا الجبل.

و للدكتور الطيب العديد من المقالات والكتب العلمية في النصوص الدينية المصرية القديمة وادب الدولة الوسطي تم نشرها بدوريات علمية دولية باللغة الإنجليزية.

كما تقلد العديد من المناصب الإدارية بالجامعة اخرها وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية السياحة والفنادق منذ 2015 وحتي إبريل 2019.