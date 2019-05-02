أخبار مصر | وزيرة الصحة: إطلاق 32 قافلة طبية مجانية في 23 محافظة بالمناطق الحدودية والمحرومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إطلاق 32 قافلة طبية مجانية في 23 محافظة بالمناطق الحدودية والمحرومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 32 قافلة طبية مجانية في الفترة من 1 وحتى 10 مايو الجاري، بـ23 محافظة هي مطروح، وأسيوط، ودمياط، والوادى الجديد، والشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والدقهلية، والقليوبية، والأقصر، والفيوم، وسوهاج، وبني سويف،

وكفر الشيخ، والإسكندرية، والقاهرة، والمنيا، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، وأسوان، والمنوفية، والإسماعيلية.

وقالت إن القوافل تأتي في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للوزارة، أن مدة عمل القافلة تستمر ليومين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية أمس في مناطق ابوزريبة مركز السلوم محافظة مطروح، ودير ريفا مركز أسيوط، وعزب العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، وبغداد مركز باريس محافظة الوادى الجديد، كما تم إطلاق قافلة طبية مجانية اخرى اليوم بمنطقة وادى الملاك مركز ابوحماد محافظة الشرقية، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية غدا في مناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وواديي الحسوة والطر مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبنى هلال مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وأشار إلي أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 4 و5 مايو الجاري، بمناطق أكياد دجوى مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرنة مركز الضبعية محافظة الاقصر، وبنوة مركز طامية محافظة الفيوم، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والتضامن مركز سمسطا محافظة بنى سويف، و المنشية الصغرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، و عزبة الموظفين مركز شرق محافظة الاسكندرية، بالاضافة الى اطلاق قافلة طبية اخرى في مركز طبى التونسي مركز الخليفة محافظة القاهرة، وذلك في يومي 5و6 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، انه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية في يومي 6 و7 من شهر مايو الجارى بمناطق المطاهرة مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، و شبراويش مركز اجا محافظة الدقهلية، وبلقطر الغربية مركز ابوحمص محافظة البحيرة، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية اخرى في مناطق كفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، وعرب الغديرى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، و المراشدة الاوربى مركز الوقف محافظة قنا، و ابو الريش قبلى بمحافظة اسوان، وذلك في يومي 7 و8 من شهر مايو الحالي.

كما سيتم اطلاق 7 قوافل طبية مجانية اخرى يومي 8و9 مايو الحالي في مناطق عزبة 5 , 6 محافظة دمياط، وجزيرة ابوصالح مركز ناصر محافظة بنى سويف، و باب العبيد مركز وسط محافظة الاسكندرية، و طنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، و الكليو 11محافظة الاسماعيلية، و الخرطوم مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وأخيرا سيتم اطلاق قافلة طبية مجانية في يومي 9 و10من شهر مايو الجارى بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.