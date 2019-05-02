أخبار مصر | وزيرة الصحة: تقديم الخدمة بالمجان لـ 157 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تقديم الخدمة بالمجان لـ 157 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ157 الف و110 مواطن من خلال 110 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر ابريل الماضي.

يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1033عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 23 الف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36الف و 649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبى على 5الاف و786 مواطن بمحافظة اسوان، و9 الاف و26 مواطن بمحافظة اسيوط، و15 الف و89 مواطن بمحافظة الاسكندرية، و1500 مواطن بمحافظة الاسماعيلية، و2769 مواطن بمحافظة الاقصر، و7 الاف و706 مواطن بمحافظة البحيرة، و12 الف و369 مواطن بمحافظة الجيزة، و9الاف و535 مواطن بمحافظة الدقهلية، و1347 مواطن بمحافظة السويس، و8 الاف و415 مواطن بمحافظة الشرقية، و726 مواطن بمحافظة الغربية.

وتابعت "الصادق"، أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ6الاف و493 مواطن بمحافظة الفيوم، و9 الاف و444 مواطن بمحافظة القاهرة، و7 الاف و297 مواطن بمحافظة القليوبية، و8 الاف و373 مواطن بمحافظة المنوفية، و4 الاف و119 مواطن بمحافظة المنيا، و4الاف و291 مواطن بمحافظة الوادي الجديد، و9 الاف و68 مواطن بمحافظة بني سويف، و3الاف و354 مواطن بمحافظة بورسعيد، و1660مواطن بمحافظة جنوب سيناء، و9 الاف و209مواطن بمحافظة دمياط، و1976 مواطن بمحافظة سوهاج، و5الاف و517 مواطن بمحافظة قنا، و8الاف و604 مواطن بمحافظة كفر الشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبي على 3الاف و437 مواطن بمحافظة مطروح.