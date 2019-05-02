أخبار مصر | بعد إنقاذ مئذنته.. مسجد فاطمة الشقراء الأثري يستقبل المصلين مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إنقاذ مئذنته.. مسجد فاطمة الشقراء الأثري يستقبل المصلين مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح صباح اليوم الخميس الموافق 2 مايو، الدكتور مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، جامع فاطمة الشقراء بالقاهرة خارج باب زويلة، للصلاة مرة أخرى وذلك بعد الانتهاء من أعمال فك وتركيب المئذنة الخاصة به.

حضر الافتتاح الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل المديرية، والدكتور كمال فوزي السباعي مدير عام أوقاف وسط القاهرة، والشيخ أحمد شوقي محمد مفتش بالإدارة.

وقال محمد عبد العزيز مدير عام آثار القاهرة التاريخية، أنه ولأول مرة منذ قرابة الأربع سنوات يتم إقامة الصلاة داخل المسجد، حيث انه كان مغلقا امام المصلين بسبب أعمال الترميم للمأذنة الخاصة به.

وقد بدأت أعمال الترميم منذ عامين بمعرفة شركة المقاولون العرب، وتُعد لأول مرة يتم فيها فك وتركيب مأذنة أثرية كاملة دون وجود أي فقد للأحجار الأصلية لها حيث أعيد تركيبها مرة اخري بنفس نظام بنائها، وقد صاحب هذه الأعمال توثيق دقيق لجميع مراحل العمل، مما نتج عنه إستعادة بناء المئذنة بكافة تفاصيلها المعمارية والزخرفية دون أى فقد أو هالك، ليستعيد الجامع عنصراً معمارياً أصيلاً من مكوناته المعمارية، والتى ظلت مصلوبة بالأخشاب طيلة الثلاثة و العشرون عاماً الماضية.

وأشار إلى أنه تم عمل دراسات عن حالة التربة أسفل المئذنة، والتي أوضحت أنها بحالة جيدة وأن السبب فى ميل المئذنة هو تذبذب منسوب المياة، مما استلزم إصلاح شبكات الصرف والمياة ضماناً لثبات الوضع الإنشائى للمئذنة فى المستقبل.

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كما تم عمل حقن لقاعدة المئذنة، وحقن لملئ الفراغات الداخلية وتقوية الحشوة، وضبط مناسيب بادئ المئذنة أفقياً بإستخدام أحدث الأجهزة، حيث أنها كانت تعاني من وجود انحناء وميل شديد وتحتاج إلي أعمال لدرء الخطورة عنها نظرا لأنها كانت مدعومة بالصلبات الخشبية منذ عام 1992م نتيجة للضرر الذي اوقعه بها الزلزال.

ومن جانبه قال الدكتور جمال مصطفى جمال أن أعمال الترميم شملت أيضا المسجد من الداخل حيث تضمنت ترميم الأرضيات والحوائط والميضاء وأعمال الترميم الدقيق، كما تم وضع نظام إضاءة خارجية جديد للمأذنة والمسجد، موضحا أن تاريخ إنشاء هذه المئذنه يرجع إلى عام 1063هـ /1653م، حيث أمر بانشائها الوزير محمد باشا.

أما عن جامع فاطمة الشقراء أشار الدكتور مصطفى أن اسم صاحبته موجود في بقايا النص التأسيسي الذي كان مسجلا على عضادتي المدخل الرئيسي للجامع حيث ورد ما نصه (كريمه الجناب العالي الملكي الأشرفي الجهه المصونة الست فاطمة وتدعى شقراء).

وقد سميت فاطمة باسم فاطمة الشقراء نسبة إلى جدتها إلى أمها وهي الأميرة شقراء بنت الملك الناصر فرج بن برقوق المتوفاة سنه 1482م.

وهى ابنه الأمير خير بك أمير طبلخانة الاشرفي المتوفى بمكه سنه 1482م، وامها هي السيدة خديجه ابنة الاتابك جرباش الناصري سبطه الملك الناصر.