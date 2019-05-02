نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب

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مدارس التعليم الفني
قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، إن التعليم الفني لا يحظى بالتقدير الاجتماعي المطلوب بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، للارتقاء بمستوى التعليم الفني من خلال إنشاء الجامعة التكنولوجية، وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك مهن فنية قاربت على الاندثار بسبب خجل البعض الالتحاق بها نتيجة نظرة المجتمع، بالرغم من أنها مهن شريفة وتتطلب خبرة ودرجة غير بسيطة من التعليم للنجاح بها، ولها عائد مادي مجزي.
وأكد بركات أهمية تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، من خلال الإعلام والدراما والكتب والمقالات، بحيث يتغير وجهة نظر الآباء والأمهات وكذلك الأبناء أنفسهم، حتى يتولد داخلهم رغبة في الالتحاق بالتعليم الفني مع ضمان مستقبل مشرق لهم.اقرأ أيضا| ماذا قدمت
وأكد بركات أهمية تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني، من خلال الإعلام والدراما والكتب والمقالات، بحيث يتغير وجهة نظر الآباء والأمهات وكذلك الأبناء أنفسهم، حتى يتولد داخلهم رغبة في الالتحاق بالتعليم الفني مع ضمان مستقبل مشرق لهم.
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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال إن الأهالي والأسر المصرية عليها مساعدة الدولة في النهوض بالتعليم وبالمنظومة التعليمية الجديدة، فالأسرة عليها دور كبير، ويجب أن تكون على درجة عالية من الانتباه، لكي لا يتم تخريج أبنائهم من الكليات إلى الشارع، دون عمل، ومن ثم وجبت توعية المصريين بكل الطرق للانتباه إلى ضرورة تجهيز الأبناء والبنات لسوق العمل، وألا تكون متخوفة من أن تقدم أبنائها في مجالات التعليم الفني.
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