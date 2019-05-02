انت الان تتابع علاج 157 ألف مواطن مجانا خلال أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ157 ألفا و110 مواطنين، من خلال 110 قوافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي. ويأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1033 عيادة.

Advertisements

وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه تم إجراء 23 ألفا و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفا و649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.وأعلنت