علاج 157 ألف مواطن مجانا خلال أبريل

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هالة زايد وزيرة الصحة
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ157 ألفا و110 مواطنين، من خلال 110 قوافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي. ويأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1033 عيادة.
وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه تم إجراء 23 ألفا و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفا و649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.وأعلنت
وأشار مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه تم إجراء 23 ألفا و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفا و649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأعلنت وزيرة الصحة إطلاق 32 قافلة طبية مجانية في الفترة من 1 وحتى 10 مايو الجاري، بـ 23 محافظة هي: مطروح، أسيوط، دمياط، الوادي الجديد، الشرقية، الجيزة، جنوب سيناء، الدقهلية، القليوبية، الأقصر، الفيوم، سوهاج، بني سويف، كفر الشيخ، الإسكندرية، القاهرة، المنيا، البحيرة، شمال سيناء، قنا، أسوان، المنوفية، الإسماعيلية، وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.
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