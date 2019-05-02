انت الان تتابع مقترح برلماني بحظر استخدام حبوب حفظ الغلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتحار - صورة تعبيرية

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الزراعة عز الدين أبو ستيت، والصحة هالة زايد، بشأن حظر استخدام حبوب حفظ الغلال في مصر بعد كثرة حالات الوفاة من تعاطيها بشكل غير مقصود في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود العديد من وقائع وفاة الأطفال أو المواطنين بسبب تناول حبوب "حفظ الغلال" السامة دون وعي بخطورتها، أو بهدف الانتحار، وكان آخر هذه الحوادث انتحار فتاتين في محافظة البحيرة.

وأوضحت أبو السعد أن هذه الحبوب التي يتم استخدامها فى محصول القمح لمنع التسوس، حظرتها كثير من الدول العربية هذه الحبوب بعد كثرة استخدامها فى الانتحار، كما أنها مسجلة كمبيد حشري، ومادة عالية السميةولفتت إلى أنه عند استخدام هذه الحبوب، يخرج منها غازات ضارة وفور تناولها يموت الإنسان دون أي فرصة لانقاذه،

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