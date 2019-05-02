انت الان تتابع مقترح برلماني بحظر استخدام حبوب حفظ الغلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انتحار - صورة تعبيرية
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري الزراعة عز الدين أبو ستيت، والصحة هالة زايد، بشأن حظر استخدام حبوب حفظ الغلال في مصر بعد كثرة حالات الوفاة من تعاطيها بشكل غير مقصود في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود العديد من وقائع وفاة الأطفال أو المواطنين بسبب تناول حبوب "حفظ الغلال" السامة دون وعي بخطورتها، أو بهدف الانتحار، وكان آخر هذه الحوادث انتحار فتاتين في محافظة البحيرة.
وأوضحت أبو السعد أن هذه الحبوب التي يتم استخدامها فى محصول القمح لمنع التسوس، حظرتها كثير من الدول العربية هذه الحبوب بعد كثرة استخدامها فى الانتحار، كما أنها مسجلة كمبيد حشري، ومادة عالية السميةولفتت إلى أنه عند استخدام هذه الحبوب، يخرج منها غازات ضارة وفور تناولها يموت الإنسان دون أي فرصة لانقاذه،
وأوضحت أبو السعد أن هذه الحبوب التي يتم استخدامها فى محصول القمح لمنع التسوس، حظرتها كثير من الدول العربية هذه الحبوب بعد كثرة استخدامها فى الانتحار، كما أنها مسجلة كمبيد حشري، ومادة عالية السمية
ولفتت إلى أنه عند استخدام هذه الحبوب، يخرج منها غازات ضارة وفور تناولها يموت الإنسان دون أي فرصة لانقاذه، إذ أنها تؤدي إلى وقف عضلة القلب في الحال والوفاة، ومن الأعراض المصاحبة لتناولها، فضلا عن الوفاة، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، كما أنه تدخل مادة "زينك فوسفيد" في تصنيع حبة الغلة، ويخرج منها غاز قاتل للبشر.
ونوهت إلى أنه خلال العام الماضي، شهدت المنوفية فقط، تزايد حالات الانتحار بهذه الحبوب، إذ شهد مركز شبين 4 حالات انتحار خلال شهرين فقط، مقترحة حظر استخدام حبوب الغلة والبحث عن مواد بديلة آمنة للبشر والحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقترح برلماني بحظر استخدام حبوب حفظ الغلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.