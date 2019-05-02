نقل النواب: إنجازات كامل الوزير تضمن تحقيق أفضل خدمة

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وزير النقل كامل الوزير

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بإنجازات هيئة سكك حديد مصر خلال فترة قيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وحرصه على تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يمتلك الشبكة الأكبر للمواصلات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وآخرها الشراكة مع شركة "Talgo" الإسبانية الرائدة في تصنيع القطارات منذ أكثر من 70 عاما، والتي تعمل قطاراتها في العديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وروسيا.

وأوضح زين الدين أن هذه الشراكة تسمح بمسايرة التقدم العالمي في تكنولوجيا تصنيع القطارات، من خلال الاتفاق على تصنيع وتوريد وصيانة 6 قطارات ركاب متكاملة طبقا لمواصفات فنية عالية الجودة والسلامة، بالإضافة إلى تأهيل إحدى ورش الهيئة للصيانة المطلوبة، وتدريب العاملين بالهيئة على أحدث أساليب الصيانة العالمية.اقرأ

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