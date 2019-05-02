شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن الكشف والعلاج بالمجان لـ157 ألف مواطن خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ157 الف و110 مواطن من خلال 110 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل الماضي.

يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1033عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 23 ألف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألف و649 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2590 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبي على 5 آلاف و786 مواطن بمحافظة أسوان، و9 آلاف و26 مواطن بمحافظة أسيوط، و15 ألف و89 مواطن بمحافظة الإسكندرية، و1500 مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و2769 مواطن بمحافظة الأقصر، و7 آلاف و706 مواطن بمحافظة البحيرة، و12 ألف و369 مواطن بمحافظة الجيزة، و9 آلاف و535 مواطن بمحافظة الدقهلية، و1347 مواطن بمحافظة السويس، و8 آلاف و415 مواطن بمحافظة الشرقية، و726 مواطن بمحافظة الغربية.

وتابعت «الصادق»، أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ6 آلاف و493 مواطن بمحافظة الفيوم، و9 آلاف و444 مواطن بمحافظة القاهرة، و7 آلاف و297 مواطن بمحافظة القليوبية، و8 آلاف و373 مواطن بمحافظة المنوفية، و4 آلاف و119 مواطن بمحافظة المنيا، و4 آلاف و291 مواطن بمحافظة الوادي الجديد، و9 آلاف و68 مواطن بمحافظة بني سويف، و3 آلاف و354 مواطن بمحافظة بورسعيد، و1660 مواطن بمحافظة جنوب سيناء، و9 آلاف و209مواطن بمحافظة دمياط، و1976 مواطن بمحافظة سوهاج، و5 آلاف و517 مواطن بمحافظة قنا، و8 آلاف و604 مواطن بمحافظة كفر الشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبي على 3 آلاف و437 مواطن بمحافظة مطروح.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق 32 قافلة طبية مجانية في الفترة من 1 وحتى 10 مايو الحالي، ب 23 محافظة هم مطروح، وأسيوط، ودمياط، والوادي الجديد، والشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، والدقهلية، والقليوبية، والأقصر، والفيوم، وسوهاج، وبني سويف،

وكفر الشيخ، والإسكندرية، والقاهرة، والمنيا، والبحيرة، وشمال سيناء، وقنا، وأسوان، والمنوفية، والإسماعيلية، وتأتي هذه القوافل في إطار الإهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح «مجاهد» أن مدة عمل القافلة يستمر ليومين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية أمس في مناطق أبوزريبة مركز السلوم محافظة مطروح، ودير ريفا مركز أسيوط، وعزب العرب مركز فارسكور محافظة دمياط، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، كما تم إطلاق قافلة طبية مجانية أخرى اليوم بمنطقة وادي الملاك مركز أبوحماد محافظة الشرقية، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية غدا في مناطق منديشة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، واديي الحسوة والطر مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبني هلال مركز المنزلة محافظة الدقهلية.

وأشار إلى أنه سيتم اطلاق 7 قوافل طبية يومي 4 و5 مايو الحالي بمناطق أكياد دجوي مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرنة مركز الضبعية محافظة الأقصر، وبنوة مركز طامية محافظة الفيوم، والمجابرة مركز جرجا محافظة سوهاج، والتضامن مركز سمسطا محافظة بني سويف، والمنشية الصغرى مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وعزبة الموظفين مركز شرق محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى في مركز طبي التونسي مركز الخليفة محافظة القاهرة، وذلك في يومي 5و6 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم اطلاق 4 قوافل طبية مجانية في يومي 6 و7 من شهر مايو الجاري بمناطق المطاهرة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وشبراويش مركز اجا محافظة الدقهلية، وبلقطر الغربية مركز أبوحمص محافظة البحيرة، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق كفر زهران مركز البدرشين محافظة الجيزة، وعرب الغديرى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والمراشدة الاوربى مركز الوقف محافظة قنا، وابو الريش قبلى بمحافظة اسوان، وذلك في يومي 7 و8 من شهر مايو الحالي.

كما سيتم اطلاق 7 قوافل طبية مجانية أخرى يومي 8و9 مايو الحالي في مناطق عزبة 5. 6 محافظة دمياط، وجزيرة أبوصالح مركز ناصر محافظة بني سويف، وباب العبيد مركز وسط محافظة الإسكندرية، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، والكليو 11 محافظة الإسماعيلية، والخرطوم مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأخيرا سيتم اطلاق قافلة طبية مجانية في يومي 9 و10من شهر مايو الجاري بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.