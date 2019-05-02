شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي من لندن: مصر تمضي على الطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تحارب بقوة على جبهتين، هما مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي، وقد قطعت شوطا مهما في كليهما.

جاء ذلك في المحاضرة، التي ألقاها في المركز الثقافي المصري بلندن، بحضور السفير المصري طارق عادل، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية والعرب والبريطانيين.

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وأضاف الفقي أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن مصر متماسكة، عصية على السقوط، تتمتع بالأمن أكثر من غيرها من دول المنطقة رغم الحصار الإعلامي، وتزييف الحقائق الذي تمارسه منابر إعلامية عربيا ودوليا.

وتابع الفقي :«لا يستطيع أحد أن يقول إن الأوضاع وردية، ولكن كافة المؤشرات تدل على أن مصر تمضي على الطريق الصحيح»، مدللا على ذلك بأن السياسة الخارجية الراهنة هي الأفضل منذ عقود، من حيث الوضوح في الرؤية، والتوازن في العلاقات، وتجنب الانزلاق في نزاعات خارجية، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل من أجل مصالح مواطنيه ويضع يديه على المشكلات الحقيقية للمجتمع، ويولي أهمية كبرى إلى مشروعات البنية الأساسية والصحة والتعليم وتعزيز مبدأ المواطنة.

ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أهمية فهم التغيير في الإدراك الثقافي للأجيال الشابة، التي أصبحت تفكر في المستقبل بشكل مختلف، وهو ما يشغل مكتبة الإسكندرية بمختلف برامجها سواء في مجالات الكتاب، والفنون، والبحث.