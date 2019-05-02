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أمطار خفيفة في البحيرة رغم ارتفاع درجة الحرارة

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مراكز محافظة البحيرة خصوصًا المراكز الساحلية بالمحافظة، وهي مراكز مركز كفر الدوار وإدكو ورشيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سقوط أمطار خفيفة رغم استقرار الجو وارتفاع درجة الحرارة، كما شهد عدد من المراكز وجود غيوم في السماء.

وكان الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صرح بأن الموجة الحارة ما زالت مستمرة حتى الخميس، وأن الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وحذر من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه ابتداء من الجمعة سوف تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وتنخفض 8 درجات في القاهرة مع استمرار نشاط الرياح.

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