شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة للعاملين بجامعة الوادي الجديد بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عاطف أبوالوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد، الخميس، صرف شهر مكافأة من الأساسي لجميع العاملين بجامعة الوادي الجديد، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

على صعيد آخر، قال «أبوالوفا» إن الجامعة افتتحت مركز العمليات الأمنية المشتركة والذي يستهدف بشكل أساسي ربط جميع كليات الجامعة بالمقر الرئيسي لإدارة الجامعة، كما يستهدف تأمين منشآتها، ورصد حالات الشغب والتحرش وحماية أمن المعلومات والتصدي للشائعات والمتابعة الدورية لخدمات أفراد الأمن.

وأشار إلى أن المشروع جرى تنفيذه بداية من أول مارس الماضي بفريق من داخل جامعة الوادي الجديد يضم ١٤ فردا وبإشراف فني، حيث تم تركيب ٦٤ كاميرا للمراقبة و١٣ جهاز بصمة بتكلفة مليون جنيه.