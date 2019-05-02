شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أمام مكاتب بريد المنيا لصرف المعاشات قبل شهر رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكاتب البريد في المنيا، الخميس، تزاحما من أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر مايو الجاري، والذي تقرر صرفه مبكرا تزامنا مع حلول شهر رمضان. فيما تقدم أهالي مركز العدوة بشكاوى جماعية من عدم وجود مكان مناسب لهم لصرف مستحقاتهم المالية مما يعرض البعض لحالات إغماء بسبب الظروف الصحية وكبر السن.

وأغلقت مكاتب البريد أبوابها الخاصة، وخصصت منافذها «الشبابيك» للصرف والتواصل مع العملاء. وقال «رجب. م»: «بعد أن قضيت 35 عاما من عمري في العمل الحكومي، فوجئت بتواجدي في تزاحم كبير للحصول على معاشي الشهري الذي لا يوازي ربع الراتب الشهري أثناء خدمتي»، مضيفا أن كبار السن يتعرضون للإغماءات أثناء صرف المعاش.

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من جهته، أشار الدكتور نادي هاشم، طبيب بيطري، إلى تزاحم آلاف المواطنين أمام مكتب بندر ملوي لصرف المعاشات وقضاء تعاملاتهم من صرف وتحويل بالمكتب وهو ما أدى إلى انصراف البعض إلى منازلهم والحضور في يوم آخر.

فيما أعرب خالد فتحي فضل، أحد المسؤولين بمكتب بريد العدوة، عن أسفه لعدم قيام المسؤولين بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجاورة لمكتب بريد مدينة العدوة المقام داخل وحدة سكنية 60 مترا لخدمة أكثر من 40 ألف من أصحاب المعاشات والعملاء شهريا، بالإضافة إلى آلاف عملاء البريد، مطالبا المسؤولين والنواب بالتدخل لتخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد بالمدينة.

ويقول أحمد صبري، مسؤول بفرع المنيا رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببريد المنيا، إنه يوجد 186 مكتب بريد على مستوى المحافظة جميعهم يعمل باستثناء بعض المكاتب التي تتناوب في العمل ما بين الخميس والسبت حيث البعض منها مغلق اليوم، وسيتم تشغيله السبت، مرجعا سبب الزحام إلى صرف المعاشات يوم 1 مايو بدلا من 5 مايو وإقبال المواطنين للصرف لشراء مستلزمات شهر رمضان.

تزاحم علي مكاتب البريد لصرف المعاشات في المنيا