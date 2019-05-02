شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يفتتح خزان مياه بالحسنة بتكلفة 3.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خزان مياه بمدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك خلال حفل في إطار الذكري السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، والعيد القومي للمحافظة.

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وأكد المحافظ أن الخزان بسعة «400 متر مكعب للمياه المالحة/ 700 متر مكعب للمياه المحلاة»، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه، مشيراً إلى استفادة 9300 نسمة منه.

كما افتتح المحافظ مبنى الإدارة التعليمية الجديد المطور، بمدينة الحسنة بوسط سيناء.

حضر حفل الافتتاح كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، واللواء شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء، والمهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وعدلى اليمانى، مساعد المحافظ لشؤون وسط سيناء، والعميد ماجد محمد، رئيس مدينة الحسنة، ونصرالله محمد نصر الله، رئيس مدينة نخل، وجازى سعد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، ومشايخ القبائل.