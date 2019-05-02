انت الان تتابع حقيقة انتشار بطيخ أبيض ومسرطن في الأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزراعة في مصر - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول انتشار بطيخ مسرطن يحتوي على مادة بيضاء من الداخل بالأسواق، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن وجود بعض ثمار بطيخ بلون أبيض أو مجوفة من الداخل هي ظاهرة فسيولوجية طبيعية تسمى (القلب الأجوف) وليس لها أية خطورة على صحة الإنسان، مشددة على صحة وسلامة كافة المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق المصرية وخضوعها للرقابة والفحص.

وأوضحت الوزارة أن أحد أهم أسباب ظاهرة (القلب الأجوف) التي تحدث بثمار البطيخ هو الإفراط في الري جنبا إلى جنب مع ظروف مناخية معينة أثناء نمو الثمار، وهي الموجات الدافئة يليها موجات باردة مع زيادة فرق لحرارة بين الليل والنهار خلال الفترة الحالية، وكذلك استخدام المركبات الكيماوية التي تحوي على منظمات نمو

Advertisements