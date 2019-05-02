هل يتم إخلاء «الموسكي» لصالح مستثمرين أجانب؟

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محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول إخلاء الحكومة منطقة الموسكي من أجل بيعها لمستثمرين أجانب، موضحا أنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن ما يتم بمنطقة الموسكي ما هو إلا عملية تنظيم للباعة الجائلين، بهدف تيسير حركة المرور بالمنطقة، إذ أنها إحدى المناطق التجارية الكبرى بمصر، مشيرة إلى أنها تشن حاليًا حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات الباعة الجائلين بالعديد من المناطق ومن بينها الموسكي.
وأكدت المحافظة أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي، للتأكد من إخلاء الشوارع من المخالفات والإشغالات والتزام أصحاب المحال بالرصيف، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول تلك الشائعات التي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.يذكر
وأكدت المحافظة أن تلك الحملات مستمرة بشكل يومي، للتأكد من إخلاء الشوارع من المخالفات والإشغالات والتزام أصحاب المحال بالرصيف، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول تلك الشائعات التي تضر بالصالح العام، والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاح الحقائق قبل تداول المعلومات.
يذكر أنه منذ ديسمبر 2016، وبدأت شرطتي المرور والمرافق بمحافظة القاهرة، في شن الحملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين بالموسكي والعتبة وشارع عبد العزيز، والتصدى لانتظار السيارات الخاطئ وغلق الشوارع وتعيين نقاط أمنية ثابتة ودوريات متابعة بنطاق تلك الشوارع، لعدم عودة الباعة مرة أخرى إليها، ما يمنع التكدسات المرورية ويحقق سيولة حركة السيارات.
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