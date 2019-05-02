انت الان تتابع الحكومة توضح مصير عمال مدابغ مجرى العيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عمرو نصار وزير الصناعة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس، ما تردد حول تشريد 50 ألف عامل بمدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون بعد نقلها إلى مدينة الروبيكي، موضحا أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، موضحة أن عدد العاملين بمجرى العيون أقل بكثير من 50 ألف عامل، وأن جميع المدابغ التي انتقلت بالفعل لمدينة الروبيكي بلغت نسبة العمالة المنتقلة معها 100% أي أنها انتقلت بجميع عمالها، مضيفا أن مدابغ الروبيكي أتاحت فرص عمل للعاملين بالمدابغ التي حصل أصحابها على تعويض نقدي، ما ساهم في زيادة العمالة 20%.
وتابعت الوزاراة أن الطاقة الإنتاجية لهذه المدابغ زادت بنسبة بلغت 40% في نهاية 2018 مقارنة بـ2017، ومن المخطط زيادتها إلى 65% مع نهاية 2019، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بهذه المدابغ.وأشارت إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى
وتابعت الوزاراة أن الطاقة الإنتاجية لهذه المدابغ زادت بنسبة بلغت 40% في نهاية 2018 مقارنة بـ2017، ومن المخطط زيادتها إلى 65% مع نهاية 2019، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بهذه المدابغ.
وأشارت إلى أن مشروع مدينة الروبيكي يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إليها وإعادة توطينها، وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة وتصدير منتج تام الصنع.
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من نقل نحو 75% من مدابغ مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي وبدأت العمل بطاقة إنتاجية كبيرة للسوق المحلي والتصدير، حيث أن المدابغ التي انتقلت هي المدابغ الكبرى والتي تمثل قدرة إنتاجية أكبر من 95% من السوق.
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